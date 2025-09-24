パレスチナ自治区ガザ地区の保健当局は、イスラエルの攻撃で最大都市ガザ市の病院2つが機能停止に陥ったと明らかにし、医療システムへの意図的な攻撃が行われていると非難しています。ガザ地区の保健当局によりますと、ガザ市では病院周辺への砲撃が続いていて、小児病院と眼科医院が22日、機能停止に陥ったということです。保健当局は、イスラエル軍がガザ地区の医療システムを意図的、かつ組織的に破壊していると非難しています