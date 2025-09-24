２３日、山東省招遠市で開かれた中国農民豊収節の全国主会場イベント。（招遠＝新華社記者／徐速絵）【新華社招遠9月23日】中国山東省招遠市で23日、秋の収穫を祝う「2025年中国農民豊収節」の全国主会場イベントが開かれた。「豊作を祝い、美しい暮らしを共に」をテーマに都市と農村の人々が参加。全国から集まった農民と観光客が共に豊作の喜びを分かち合った。２３日、山東省招遠市で開かれた中国農民豊収節の全国主会場イベ