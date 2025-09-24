アメリカのトランプ大統領が、妊娠中に解熱鎮痛剤「タイレノール」を服用すると子供の自閉症のリスクを高める可能性があると発表したことに対し、WHO（＝世界保健機関）は23日、科学的根拠が乏しいと反論しました。トランプ大統領は22日、「タイレノール」などの解熱鎮痛剤の有効成分であるアセトアミノフェンについて、妊娠中に服用すると子供の自閉症リスクを著しく高める可能性があると発表しました。これに対し、WHOの報道官は