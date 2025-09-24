¡ÚMAFEX Good Guys (¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë Ver.)¡Û 10·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§14,080±ß ¥á¥Ç¥£¥³¥à¡¦¥È¥¤¤Ï¡¢MAFEX¥·¥êー¥º¤è¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMAFEX Good Guys (¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë Ver.)¡×¤ò10·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï14,080±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖCHILD'S PLAY 2¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖGood Guys¡×¤òÁ´¹âÌó130mm¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£´ãµå²ÄÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢·àÃæ¤Î¶²¤í¤·¤¤É½