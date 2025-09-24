アメリカのシークレットサービスは、ニューヨーク周辺で300以上のサーバーを使った違法ネットワークを摘発したと発表しました。政府高官を狙ったサイバー攻撃が計画されていた可能性があるということです。シークレットサービス＝大統領警護隊は23日、ニューヨーク周辺で300以上のサーバーと10万枚のSIMカードなどを使った違法ネットワークを摘発したと発表しました。容疑者に関する詳しい情報は明らかにされていませんが、これら