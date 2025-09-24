女優の山下美月（26歳）が、9月23日に放送されたバラエティ番組「ラヴィット！」（TBS系）に出演。4年ぶりの「ラヴィット！」だったが、「嫌、もう帰らせてください。心が折れそう」と泣きを入れた。映画「火喰鳥を、喰う」に出演している水上恒司、山下美月、そして「ラヴィット！」レギュラーでもあるSnow Man・宮舘涼太がゲストとして登場。山下は4年前に「ラヴィット！」に出演したが、当時は情報番組としての色が濃かったと話