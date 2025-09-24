女優の山下美月（26歳）が、9月23日に放送されたバラエティ番組「ラヴィット！」（TBS系）に出演。相席スタート・山添寛に手料理をけなされ、「最悪〜！もう出ない」と文句を言った。映画「火喰鳥を、喰う」に出演している水上恒司、山下美月、そして「ラヴィット！」レギュラーでもあるSnow Man・宮舘涼太がゲストとして登場。宮舘、水田信二とと共にオムライスを作ってその出来映えを争う「オムライス王」の企画に挑戦することと