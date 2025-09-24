２３日、撮影に応じるスミス氏（左）と趙楽際氏。（北京＝新華社記者／高潔）【新華社北京9月23日】中国の趙楽際（ちょう・らくさい）全国人民代表大会（全人代）常務委員長は23日、米下院議員代表団のアダム・スミス氏一行と北京で会見した。２３日、スミス氏一行と会見する趙楽際氏。（北京＝新華社記者／高潔）