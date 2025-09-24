カルビーのロングセラー「ポテトチップス」シリーズから、新フレーバー『しおバター味』が数量限定で登場します。全国のローソン店舗にて2025年9月30日より発売され、北海道製造100％のバターを使用した濃厚な味わいが魅力。50周年を迎えたシリーズの新たな挑戦として、安心感のあるおいしさと特別感を両立させた一品です。売り切れ必至のフレーバーを、ぜひチ