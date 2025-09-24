◆明治安田生命J1リーグ第31節FC東京1―0福岡（23日、味の素スタジアム）敵地を包む冷涼な空気が身に染みる。福岡のゴールネットが無情に揺れたのは、前半41分だった。左サイドからクロスを上げられ、FC東京のマルセロヒアンに頭で合わせられた。2試合連続で許した先制点が最後まで重くのしかかった。苦境は続く。前半の追加タイムには約3カ月ぶりに先発した前線のウェリントンが、2度の警告を立て続けに受けて退場となっ