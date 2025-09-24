アイドルグループ・Snow Manの宮舘涼太（32歳）が、9月23日に放送されたバラエティ番組「ラヴィット！」（TBS系）に出演。“俳優”として朝の番組出演に「なかなか慣れないですね」と話し、Snow Man・佐久間大介からイジられた。映画「火喰鳥を、喰う」に出演している水上恒司、山下美月、そして「ラヴィット！」レギュラーでもあるSnow Man・宮舘涼太がゲストとして登場。MCの麒麟・川島明が「“俳優”の宮舘涼太さんにお越しいた