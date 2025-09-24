きょうの為替市場は手掛かり材料難の中、ユーロドルは１．１８ドル付近での振幅に留まっている。一方、ユーロ円も動意薄の展開で１７４円台での狭い範囲での振幅に留まっている状況。 ただ、年末に向けてのドル安期待からユーロの先高観は根強い。ただし、アナリストはユーロは上昇する可能性が高いが、そのペースは緩やかになるとの見方を示している。投資家がドルから資金をシフトすること