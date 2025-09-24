ウクライナ南部のザポリージャ原発＝2021年【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）は23日、ロシアが占拠するウクライナ南部のザポリージャ原発で全ての外部電源が失われたと明らかにした。同原発に常駐するIAEAのチームが原因を調べている。ウクライナ・エネルギー省によると、非常用ディーゼル発電機を使い対応している。ザポリージャ原発は欧州最大。7月にも外部電源が失われ、約3時間半後に復旧した。IAEAによると、2022年