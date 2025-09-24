10-FEETが、映画『THE FIRST SLAM DUNK』エンディング主題歌として2022年12月にリリースした「第ゼロ感」の“シーケンスバージョン”を配信リリースした。これはシンセ等の同期音源となっており、バンドでカバーする際に活用すれば完璧な「第ゼロ感」を演奏できるかもしれない、学園祭シーズンにはもってこいの音源だ。なお、10月13日(月祝)から26日(日)の2週間限定で全国映画館では『THE FIRST SLAM DUNK』が再上映される。10-FEE