Omoinotakeが、両A面シングル「Gravity/イノセントブルー」を10月29日にリリースすることを発表した。収録タイトルのうち「Gravity」は映画『（LOVE SONG）』の主題歌として書き下ろされた楽曲。「強い愛の引力」をテーマに、不可抗力のように惹かれ合う心、離れても決して途絶えることのない、運命を信じ続ける姿を描いたラブソング。アレンジャーには再び蔦谷好位置を迎え、心地よい8ビートに伸びやかなメロディが乗り、あたたか