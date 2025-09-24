【モデルプレス＝2025/09/24】ISSEI（イッセイ）が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。【写真】ISSEI、フェスで初お披露目の金髪姿◆ISSEI「STARRZ TOKYO 2025」舞台裏でインタビューISSEIは、10月13日にリリースされる2ndシングル「サイレントミッドナイト」を初パフォーマンスしたほか「STARRZ TOKYO」オリジナル