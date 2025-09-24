◆第３６回テレ玉杯オーバルスプリント・Ｊｐｎ３（９月２３日、浦和競馬場・ダート１４００メートル）好メンバー１２頭が集まったダートグレード競走で、ジョアン・モレイラ騎手が騎乗した２番人気のエートラックス（牡４歳、栗東・宮本博厩舎、父ニューイヤーズデイ）は７着に終わった。スタート前にゲートから飛び出すアクシデント。レースではハナを切って進めていたが、３コーナー付近でサンライズフレイムなどに外からかわ