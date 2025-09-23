統一教が23日、韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁の拘束と関連し「裁判所の判断を謙虚に受け止める」との立場を明らかにした。統一教はこの日公示を通じ、「今後進められる捜査と裁判手続きに誠実に臨み真実を究明し、教団が信頼を回復できるよう最善を尽くす。国民のみなさんに心配をかけ心から謝罪する」とした。金建希（キム・ゴンヒ）特検チームは18日に韓総裁とチョン・ウォンジュ副院長に対し政治資金法違反と請託禁止法違反、業