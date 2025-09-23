李在明（イ・ジェミョン）大統領が英BBCのインタビューで北朝鮮の核凍結を「一種の暫定的応急措置」であり「実行可能で現実的な代案」と述べた。自身が日本メディアに先月初めて提示した「凍結→縮小→廃棄」という3段階の北朝鮮非核化案にまた言及したのだ。李大統領は24日未明（日本時間）の国連総会の基調演説でも同じ構想を強調する可能性が高い。李大統領が説明したように、高度化する北朝鮮の核開発をひとまず停止させるのは