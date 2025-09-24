中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月23日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は23日の記者会見で、米日韓3カ国の外相が共同声明で台湾や海洋の問題に言及したことに関し、中国への内政干渉だとして強烈な不満と断固たる反対を表明し、次のように述べた。台湾は中国領土の不可分の一部であり、台湾問題は純粋に中国の内政である。外からのいかなる干渉も許さない。台湾海峡の平和と安定における当面