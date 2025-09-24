「愛馬の日」の23日、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは馬事公苑で古式馬術などを鑑賞されました。愛子さまは午後、東京都内の馬事公苑を訪れ、笑顔で歓声に手を振られました。愛馬の日に合わせ、宮内庁の「主馬班（しゅめはん）」に伝わる古式馬術の「母衣引（ほろひき）」が披露され、初めて鑑賞した愛子さまは騎手が馬の速度を上げ母衣が風を受けてたなびく様子に大きな拍手を送られました。続いて、中高生の障害馬術やパリオリ