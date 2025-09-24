ボートレースからつの「スポーツ報知杯」は２３日、予選３日目が行われた。安東幸治（４３＝福岡）は３日目５Ｒ、４コースからコンマ０８のトップスタートを決めて、まくり快勝。１０Ｒもインから逃げて連勝し、得点率２位に浮上した。仕上がりも「最初から行き足、回り足は良かった。伸びは行き足からのつながりでいいと思う」とまずまず。その一方で「ペラが途中で開く。後半は舟の向きの部分で影響が出ていた。引き続きペ