２２日、ニューヨークの国連本部で開かれた北京世界女性会議３０周年記念ハイレベル会合。（国連＝新華社記者／李睿）【新華社国連9月23日】米ニューヨークで開かれている国連総会で22日、北京世界女性会議30周年を記念するハイレベル会合が開かれた。会合のテーマは「北京宣言と行動綱領の実施加速、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントの実現」。出席者は、中国の女性事業の目覚ましい進展を評価し、北京で開催を予定し