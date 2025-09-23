9月23日午後10時半頃、静岡市駿河区用宗にある木造2階建て住宅の2階部分を焼く火事がありました。 この火事によるけが人はいません。 火事があったのは、静岡市駿河区用宗の木造2階建ての住宅です。 9月23日午後10時半頃、住民から「2階から音がする。天井付近から煙が出ている」と119番通報がありました。 火は住宅の2階部分を焼き、約2時間後に消し止められました。 この火事によるけが人はいません。 警察と消防が火の出