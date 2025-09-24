２３日、広州南駅で列車を待つ人たち。（広州＝新華社記者／劉大偉）【新華社広州9月23日】中国の広東省などの鉄道を運営する中国鉄路広州局集団は、台風18号の広東省への接近を受け、省内の鉄道の運行を23日正午から順次取りやめた。既に24日の終日運休も決め、25日以降は台風の影響に応じて調整するとしている。２３日、広州南駅で改札を通ってホームに向かう人たち。（広州＝新華社記者／劉大偉）２３日、広州南駅の案内所で