２３日、北京文化フォーラムで基調講演を行う李書磊（り・しょらい）共産党中央政治局委員・中央宣伝部長。（北京＝新華社記者／劉衛兵）【新華社北京9月23日】中国北京市で23日、「2025北京文化フォーラム」が開幕した。年次テーマは「文化と科学技術の融合発展」。共産党中央宣伝部と北京市党委員会・政府が共催し、58の国と地域から800人以上が出席した。２３日、北京文化フォーラムであいさつする尹力（いん・りき）共産党中