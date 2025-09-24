平岡アンディ＝2022年、後楽園ホールボクシングの大橋ジムは23日、公式インスタグラムで所属する世界ボクシング協会（WBA）スーパーライト級1位の平岡アンディが11月14日に、米フロリダ州でWBA同級世界王者のゲーリー・ラッセル（米国）に挑戦すると発表した。29歳の平岡は24戦全勝（19KO）を誇り、初の世界挑戦となる。