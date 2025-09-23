新たな「熱帯低気圧」が発生台風に発達する見込み 気象庁によりますと、きょう（23日）午前９時、フィリピンの東で新たな熱帯低気圧「台風のたまご」が発生したということです。この熱帯低気圧は、午後９時現在フィリピンの東にあって、１時間に１５キロの速さで西に進んでいます。 【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？ 中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、最大風速は１５メートル、最