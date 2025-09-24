アメリカのトランプ大統領は日本時間23日午後11時過ぎから国連総会で演説し、国連を批判したほか、パレスチナの国家承認について、改めて反対の立場を強調しました。日本時間の午後11時過ぎから国連総会で演説したトランプ大統領は、国連について「十分な力を発揮していない」と批判した上で、「国連の代わりに戦争を終わらせなければならない」と述べました。また、パレスチナの国家承認については、イスラム組織ハマスが停戦案を