2002（平成14）年9月24日、釜山アジア大会の選手村で、前日に到着した北朝鮮選手団の入村式が行われた。パン・ムニル選手団長、柔道女子のケー・スンヒ選手ら100人以上がセレモニー会場に登場。韓国で初めて公式に北朝鮮の国歌が流れ、国旗が掲揚された。同大会での金メダルは韓国96個、北朝鮮は9個だった。