◇明治安田J1リーグ第31節京都1―1町田（2025年9月23日サンガS）京都が執念で勝ち点1をもぎ取った。後半48分にFW原太智が今季5得点目となる同点PK。首位・鹿島と勝ち点5差の3位となったが、収穫はJ1初スタメンの大卒新人MF中野瑠馬だった。「新しいメンバーが良くやってくれた。1人、名前を挙げるならば中野瑠馬。推進力と運動量が落ちず、サンガアカデミーらしい動きで頼もしかった。身長が低くてもできることを証明し