23日、台湾東部・花蓮県でせき止め湖から水があふれ浸水した地域（中央通信社＝共同）【台北共同】台湾当局は23日、台湾18号の影響で2人が死亡、30人が行方不明となったほか、28人が負傷したと発表した。東部花蓮県でせき止め湖から水があふれ出し、下流で浸水被害が発生した。18号は台湾の南方を進み、台湾本土に上陸しなかったが、東部を中心に大雨が降った。水があふれ出した花蓮県のせき止め湖では22〜25日の4日間に計600