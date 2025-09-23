教育の現場にAI（人工知能）を導入したところ、仕事が楽になったと答えた先生は3人に1人ほどにとどまっています。教育現場で生成AIはどのように使われているのか民間企業が調査した結果、教育現場での生成AIの導入について、学校の先生の6割以上が「前向き」と回答しています。ただ、すでに導入されている学校で「仕事が楽になった」と感じている人は3割未満にとどまっています。仕事の手助けをしてくれるはずの生成AIですが、負担