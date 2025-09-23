各国の首脳らが出席する国連総会の一般討論演説がアメリカ・ニューヨークの国連本部で日本時間23日夜に始まり、アメリカのトランプ大統領が演説を行っています。日本時間午後11時ごろ、2期目では初めてとなる一般討論演説に臨んだトランプ大統領は、各国首脳らの前で「今アメリカは黄金期だ」「株式市場は過去最高でこの部屋の皆がその恩恵を受けている」などと自画自賛し、「私は7つの戦争を終えたが、国連は何もやらなかった」「