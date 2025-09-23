２３日、習近平氏らを歓迎する新疆各民族の人々。（ウルムチ＝新華社記者／陳斌）【新華社ウルムチ9月23日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は23日、新疆ウイグル自治区の成立70周年祝賀行事に出席するため、中央の代表団を伴い、特別機で同自治区ウルムチ市に到着した。一行は空港や市内で各民族の人々の熱烈な歓迎を受けた。２３日、習近平氏らを乗せた特別機を歓迎する