フィリピンのドゥテルテ前大統領＝2020年、マニラ（フィリピン大統領府提供・共同）【ブリュッセル共同】国際刑事裁判所（ICC）は23日までに、数千人が殺害されたといわれるフィリピンでの「麻薬戦争」を巡り、逮捕された同国のドゥテルテ前大統領に対する訴追内容を記載した文書を公開した。ダバオ市長時代から大統領在任中の2013〜18年に76人の殺害と2人への殺人未遂に関与した疑いで、人道に対する罪に問われている。ドゥテ