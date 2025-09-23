自然派パーソナルケアブランドKUNDAL（クンダル）が、日本市場で新商品3種を本格リリース。さらに人気の「金木犀シャンプー＆トリートメント」もパッケージを一新しました。香りや保湿力はそのままに、デザインや使い勝手が進化し、毎日のバスタイムがもっと心地よく♪ 髪も肌も大切にケアしたい女性に寄り添う最新ラインナップをご紹介します。 軽やかに潤う♡ヒアルロンエアリーヘア