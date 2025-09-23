アメリカの半導体大手エヌビディアが、オープンAIに日本円で約15兆円を投資すると発表しました。エヌビディアは22日、生成AI「チャットGPT」を開発したオープンAIと戦略的提携に向けた覚書を交わし、最大で1000億ドル、日本円にして約15兆円を投資すると発表しました。両社は10ギガワット規模の大規模なデータセンターを建設するとしていて、その第1弾として2026年後半に1ギガワット規模のデータセンターを構築する計画です。この