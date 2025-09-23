◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節京都１―１町田（２３日・サンガスタジアム）京都は、町田との試合を引き分けて３位となった。後半３０分にＰＫを獲得し、ＦＷラファエルエリアスがキッカーを務めたが失敗となった。清水戦から中２日で迎えた一戦で、京都は先発を６人入れ替えた。今季初先発となったＭＦ中野瑠馬をはじめ、相手ウィングバックの背後を使うなどで前半から果敢にゴールに迫る。同１６分に先制は許したものの