「変態紳士クラブ」のプロデューサーとしても知られるＧｅＧが、１０月２５日に沖縄・宮古島「ＶｉｌｌａｇｅｏｆＬＯＥＷＥ（レーベの村）」で自身主催のプレミアムライブイベント「Ｍｅｌｌｏｗ’ｓＮｉｇｈｔ」を開催する。宮古島の大自然と星空、キャンドルの灯（あか）りに包まれる夜に、Ｈｉｐｌｉｎ、ｋｏｊｉｋｏｊｉ、ＳＨＡＤＹ、ＳＩＳＵＩといった豪華アーティストが集結。ＧｅＧのライブパフォーマンスは数