アメリカ・ニューヨークで開催されている国連総会。トランプ大統領の最新の動きについて、ニューヨークの国連本部前から中継です。トランプ大統領は国連本部で日本時間23日午後11時20分現在、2期目では初となる一般討論演説を行っています。国連総会議場の映像では、トランプ大統領が演説を行っていて、「国連の代わりに戦争を終わらせなければならない」と述べました。また、ホワイトハウスの報道官は22日、「大統領はグローバリ