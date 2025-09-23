【明治安田J1リーグ】ガンバ大阪 3ー1 横浜F・マリノス（9月23日／パナソニックスタジアム吹田）【映像】宇佐美貴史、ありえへん直接FKスーパーゴールありえない位置からの直接FK弾が話題沸騰だ。J1リーグ第31節でガンバ大阪と横浜F・マリノスが対戦。その79分に衝撃的なゴールが生まれる。G大阪が左サイドの角度のない位置でFKを獲得。キッカーのFW宇佐美貴史は手を上げて味方に合図を送ってから右足でキック。ゴール前中央