「広島５−０巨人」（２３日、マツダスタジアム）広島が連敗を５で止めた。２点リードの二回には中村奨が戸郷の内角直球を左翼ポール際に運ぶ９号２ラン。先発の玉村は６回７安打無失点で６勝目を挙げた。九回は高卒ルーキーの菊地が三者凡退で試合を締めるなど、若鯉たちが躍動し、今季の巨人戦の勝ち越しを決めた。以下、新井貴浩監督（４８）の主な一問一答。−若い選手を積極的に起用した。「各自、緊張したと思うんで