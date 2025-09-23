相性の良さを発揮だ。カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「マスターズ」（２３日、カナダ・オンタリオ州ロンドン）の１次リーグ初戦が行われ、北海道銀行がロコ・ソラーレ（ＬＳ）を８―４で下し、白星スタートを切った。準優勝だった２月の日本選手権ではＬＳに２連勝。今季も８月の「どうぎんカーリングクラシック」で勝利を収めるなど、北京五輪銀メダルの難敵に対して好成績を残し