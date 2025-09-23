◇明治安田J1リーグ第31節鹿島3―1C大阪（2025年9月23日メルスタ）鹿島がC大阪を逆転で下し、3連勝で首位を堅持した。前半28分にPKで先制を許したが、3分後にMF知念慶が同点ヘッド。鬼木達監督が「すぐに取り返したことが試合のターニングポイントだった」と振り返った得点で息を吹き返し、後半の2得点につなげた。中2日で迎えた浦和戦から先発4人を変更し、エースのFW鈴木優磨が今季初のベンチスタート。後半は鈴木を