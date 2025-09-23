きょう（23日）午後7時半ごろ、大阪府貝塚市の南海本線・貝塚駅近くの踏切で「電車と四輪の車が事故をした」と警察に通行人から通報がありました。警察などによりますと、乗用車は遮断機が下りたあとに踏切内に進入し、走ってきた特急列車と接触。列車に数十メートル引きずられたあと、線路上で停止したということです。目撃者「前の車が踏切ギリギリに止まっていて、ぱっと見たら大きい音が鳴って車が持っていかれた。火花がばっ