俳優の城田優（３９）が２３日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。プライベートでイケメン俳優に遭遇したことを明かした。城田はＸに「買い物をしていたら、後ろからガバッと掴まれまして『あ、終わった』と思いながら振り返ったら、志尊淳くんでした。すっごくイケメンでした」と投稿。「東京ってすごい街ですね。現場からは以上です」と明かした。城田のポストに、声をかけた張本人の志尊も反応。「うれしすぎて、遠く