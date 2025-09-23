リスタートの一戦を白星で飾ることはできなかった。カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「マスターズ」（２３日、カナダ・オンタリオ州ロンドン）の１次リーグ初戦が行われ、２０２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）は北海道銀行に４―８で敗れた。２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦（１１〜１４日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）ではタイブレー