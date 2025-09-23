【モデルプレス＝2025/09/23】秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・MATSURIが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。【写真】MATSURI、ステージ上で輝く姿◆MATSURI「STARRZ TOKYO」で7曲パフォーマンスMATSURIは華やかな衣装で「お祭りマンボ」を披露し、ライブを賑やかにスタート。会場全体が一体となり、楽しい雰囲気が広がる中「ジュリアに傷心」、「ア