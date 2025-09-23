【ニューヨーク共同】23日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比301.17ドル高の4万6682.71ドルを付けた。米経済の先行き期待から買い注文が先行した。26日の米個人消費支出（PCE）物価指数の発表内容を見極めようと様子見ムードもあった。